Разработчики Cyberpunk 2077 просят игроков прекратить заниматься сексом с Кеану Ривзом Кэти Перри рассказала о воспитании их с Орландо Блумом дочери Дейзи: «Лучшая работа в мире» » Джастин Бибер снял в новом клипе свою жену Хейли и признался ей в любви Вчера известный канадский певец Джастин Бибер выпустил новый видеоклип на песню Anyone. Свою работу 26-летний музыкант посвятил 24-летней супруге Хейли, которая и стала главной героиней ролика. Видео снято в стиле олдскульного видео из домашнего архива. В клипе, который состоит из личных видеозаписей супругов, пара демонстрирует свои нежные чувства: модель и певец обнимаются, целуются и наслаждаются временем наедине друг с другом. Песня Anyone — это любовная баллада Джастина о том, что, независимо от того, что случится в будущем, он всегда будет любить Хейли. Ты единственная, кого я когда-либо буду любить. Только тебя, я должен сказать тебе, должен сказать тебе. И если это не ты, то тогда и никто другой, — поет Бибер в песне. Джастин и Хейли, которые поженились в 2018 году, часто открыто говорят о своих чувствах друг к другу. Порой даже складывается ощущение, что конфетно-букетный период у них так и не прошел. Моя самая большая мечта — состариться вместе с тобой. Я не могу поверить, что ты моя навсегда, — такие нежные слова сказал жене Бибер в ее день рождения. Хейли, в свою очередь, отмечала, что Джастин — тот человек, с которым ей хотелось бы прожить всю жизнь. Он удивительный человек и потрясающий партнер, — говорила она. Хейли и Джастин Бибер в клипе Anyone ФОТО Кадры из клипа