Белый дом: Байден не сдерживался в разговоре с Путиным

Президент Джо Байден «не скрывал обеспокоенность» во время телефонного разговора с Путиным, состоявшегося на этой неделе.

Об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, передает Голос Америки.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским пидером Байден коснулся темы того, как власти обошлись с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.



«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Навальным и поведения (силовиков) с протестующими», — заявила Псаки.

По ее словам, Байден «никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) свою обеспокоенность в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора».