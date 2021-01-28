В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Вчера вечером в сети появилась первая фотография 30-летней Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Напомним, о новой роли актрисы — принцессы Уэльской в фильме Пабло Ларраина «Спенсер» — стало известно в прошлом году.

Фильм снимается по сценарию, написанному создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом, и будет посвящен одному уикенду из жизни принцессы Дианы. Тогда она проводила рождественские каникулы в 1991 году с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и приняла решение о расставании с принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт

Съемки будут проходить в Германии и Великобритании, а выпуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполнится 25 лет со дня смерти Дианы.

Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее — вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с имени — Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит,

— рассказала о роли сама Стюарт.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Актриса также призналась, что при подготовке к роли работала с тренером по диалектам, чтобы добиться британского произношения и похожих интонаций в голосе.

На этот раз Кристен получила больше поддержки от пользователей сети, которые, похоже, оценили ее перевоплощение.

Она выглядит в точности как Диана!

Все в этом проекте просто кричит о том, что Кристен Стюарт получит премию «Оскар». И я поддерживаю это!

— написали комментаторы.

Изначально, кстати, новость, что Кристен сыграет принцессу Диану, вызвала скорее скептические отклики. Хотя и сейчас в сети можно встретить разные мнения. Так, кто-то явно посчитал, что Эмма Коррин, которая недавно тоже сыграла Диану (в сериале «Корона»), была убедительней.