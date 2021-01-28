В России окончательно отменили банковскую тайну

Российская банковская система становится филиалом Федеральной налоговой службы.Государственная Дума в среду приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок , который расширяет для налоговых органов доступ к данным о клиентах банков — организаций, ИП и физических лиц.

Поправки в статью 86 Налогового кодекса РФ обязывают кредитные организации предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей (.doc).

ФНС также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент. Кроме того, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям — как в отдельных случаях, так и за определенный период.

Сведения в налоговую банки обязаны предоставить в течение трех дней после запроса.

Кроме того, с четырех до пяти лет увеличивается срок обязательного хранения документов в целях налогового учета.

Поправки были внесены в Думу правительством и включены в проект закона, который касался совершенно другого вопроса — налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения.

Это позволило принять их без публичного обсуждения и в ускоренном режиме. Внесенные во вторник, 26 января, они в тот же день прошли второе чтение, а в среду — были утверждены окончательно.

Против проекта выступал Минюст, пишет «Интерфакс». «Не ясно, для каких целей налоговые органы наделяются правом запрашивать вышеприведенный перечень имеющихся в распоряжении банка документов и сведений, поскольку в представленных материалах отсутствует аргументация вводимых проектом поправок положений», — говорилось в заключении ведомства.

Минфин в пояснительной записке к законопроекту уточнил, что поправки необходимы для осуществления налогового контроля и исполнения международных обязательств РФ по обмену информацией в налоговых целях.