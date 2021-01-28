В России обвал рубля

Центробанк РФ повысил с 29 января официальный курс доллара США сразу на 1,15 рубля до 76,1854 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 91 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 92,131 рубля.

Как отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, «бегство от рисков, которое традиционно подогревает спрос на защитный доллар, подбросило американскую валюту к локальным максимумам, что, в свою очередь, надавило на рубль».

«Еще один фактор риска для российской валюты представляет ситуация на рынке нефти, где котировки находятся на грани прорыва важного уровня поддержки. „Черное золото“, как и остальные высокодоходные активы, пало жертвой бегства от рисков. Причем на этом фоне Brent с легкостью растеряла все очки, заработанные после выхода отчета Минэнерго, отразившего падение запасов сырой нефти в США более чем на 9 млн баррелей», — говорится в обзоре эксперта.

Он предупреждает, что «в краткосрочном периоде понижательные риски для рубля и нефти сохраняются».