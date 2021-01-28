Toyota вернула себе мировое лидерство по продажам автомобилей

В мире по итогам минувшего года было реализовано 8,692 млн автомобилей под брендом Toyota.

С учетом «дочерних» брендов Daihatsu и Hino японская компания продала 9,528 млн автомобилей, что позволило ей вернуть себе статус лидера по числу реализованных машин, сообщает РБК.

В течение предыдущих четырех лет лидером по продажам оставался немецкий Volkswagen, вытеснивший Toyota с первого места по итогам 2016 года. Однако в «коронавирусном» 2020 году Volkswagen смог реализовать лишь чуть более 9,3 млн машин, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.

Напомним также, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе по итогам минувшего года упали на 23,7%, фиксирует Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Подчеркивается, что это самое серьезное падение авторынка за всю историю ведения статистики (с 1990 года).

За прошлый год в странах ЕС было продано 9,94 млн машин. Положительная динамика продаж за год по отношению к 2019 году отмечалась только в одном месяце — в сентябре: между двумя волнами COVID-19 продажи выросли на 3,1%.

Тем временем продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России сократились по итогам 2020 года на 9,1% относительно предыдущего года до 1,599 млн машин. Такие данные приводил ранее глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

При этом в декабре-2020 продажи уменьшились на 2,1% в годовом сопоставлении до 166 тыс. 666 машин.