Tesla впервые серьезно обновила Model S — она стоит теперь 90 000

Автопроизводитель Tesla представил модернизированный автомобиль Model S. Эта первая комплексная модернизация модели, выпускающейся с 2012 года.
Основные изменения касаются дизайна салона. Вместо руля у водителя появится штурвал с сенсорными кнопками, а вместо вертикального планшета в новых Tesla Model S появился 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200 на 1300 пикселей и улучшенными яркостью и контрастностью. Еще один монитор диагональю 8 дюймов предназначен для пассажиров на заднем сиденье.
Мощность бортового компьютера (производительность его чипа составила 10 терафлопс) позволяет играть во многие современные видеоигры, включая, как подчеркнул основатель Tesla Илон Маск, Cyberpunk 2077. Изменения во внешнем виде оказались незначительными — автомобиль получил новые бамперы и колесные диски, а также затемненную стеклянную крышу.
Стоимость Model S в базовой модификации (мощность — 679 лошадиных сил, разгон до 60 миль в час — за 3,1 секунды, дальность хода на полном заряде батареи — 663 километра) составляет 89 990 долларов.
Улучшенная модификация Plaid с тремя электромоторами (мощность — 1034 лошадиные силы, разгон до 60 миль в час — за 1,99 секунды, дальность хода 628 километров) будет стоить 119 тысяч. У модели самое быстрое ускорение среди всех когда-либо созданных серийных авто, утверждает компания. Максимальная скорость версии будет достигать почти 322 километров в час.
Также для предзаказа уже доступна модификация Plaid+, в которую будут устанавливать аккумуляторы большей емкости (они будут представлены ближе к концу года), благодаря чему она сможет проехать до 840 километров на одном заряде.
Аналогичному рестайлингу также подверглась Model X: в частности, как заявляет компания, она получит самое быстрое ускорение среди всех внедорожников — до 97 километров в час за 2,5 секунды.
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