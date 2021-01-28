Tesla впервые серьезно обновила Model S — она стоит теперь 90 000

Автопроизводитель Tesla представил модернизированный автомобиль Model S. Эта первая комплексная модернизация модели, выпускающейся с 2012 года.

Основные изменения касаются дизайна салона. Вместо руля у водителя появится штурвал с сенсорными кнопками, а вместо вертикального планшета в новых Tesla Model S появился 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200 на 1300 пикселей и улучшенными яркостью и контрастностью. Еще один монитор диагональю 8 дюймов предназначен для пассажиров на заднем сиденье.

Мощность бортового компьютера (производительность его чипа составила ) позволяет играть во многие современные видеоигры, включая, как подчеркнул основатель Tesla Илон Маск, Cyberpunk 2077. Изменения во внешнем виде оказались незначительными — автомобиль получил новые бамперы и колесные диски, а также затемненную стеклянную крышу.

Стоимость Model S в базовой модификации (мощность — 679 лошадиных сил, разгон до — за 3,1 секунды, дальность хода на полном заряде батареи — 663 километра) составляет 89 990 долларов.

Улучшенная модификация Plaid с тремя электромоторами (мощность — 1034 лошадиные силы, разгон до 60 миль в час — за 1,99 секунды, дальность хода 628 километров) будет стоить 119 тысяч. У модели самое быстрое ускорение среди всех когда-либо созданных серийных авто, утверждает компания. Максимальная скорость версии будет достигать почти 322 километров в час.

Также для предзаказа уже доступна модификация Plaid+, в которую будут устанавливать аккумуляторы большей емкости (они будут представлены ближе к концу года), благодаря чему она сможет проехать до 840 километров на одном заряде.

Аналогичному рестайлингу также подверглась Model X: в частности, как заявляет компания, она получит самое быстрое ускорение среди всех внедорожников — до 97 километров в час за 2,5 секунды.