Санкции США обрушили Huawei

В четвертом квартале 2020 года поставки китайской компании Huawei обрушились на фоне введения санкций со стороны США. Как указывает CNBC, за последние месяцы прошлого года компания отгрузила 33 миллиона смартфонов по всему миру, это на 41 процент меньше, чем за тот же период 2019-го.

Новые американские санкции отрезали Huawei от ключевого программного обеспечения, в том числе чипов. В итоге производитель, который когда-то был первым в мире, сейчас сильно отстает от конкурентов и занимает шестое место на рынке смартфонов, его долю оценивают в 8 процентов.

Китайский производитель сильно отстал от Oppo и Vivo, а Apple и Samsung оставили его далеко позади. Например, Apple зафиксировала рекордный рост выручки, которая превысила 100 миллиардов долларов. Рыночная капитализация компании на январь 2021-го составляет почти 2,4 триллиона долларов.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Сначала США ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. Вскоре был нанесен еще один удар: американское правительство уведомило нескольких поставщиков китайской корпорации, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании.