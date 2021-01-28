Санкции США обрушили Huawei

Новые американские санкции отрезали Huawei от ключевого программного обеспечения, в том числе чипов. В итоге производитель, который когда-то был первым в мире, сейчас сильно отстает от конкурентов и занимает шестое место на рынке смартфонов, его долю оценивают в 8 процентов.
Китайский производитель сильно отстал от Oppo и Vivo, а Apple и Samsung оставили его далеко позади. Например, Apple зафиксировала рекордный рост выручки, которая превысила 100 миллиардов долларов. Рыночная капитализация компании на январь 2021-го составляет почти 2,4 триллиона долларов.
Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Сначала США ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. Вскоре был нанесен еще один удар: американское правительство уведомило нескольких поставщиков китайской корпорации, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании.
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