Россияне начали вымирать со скоростью пол миллиона в год

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, согласно предварительным данным Росстата, составила 146,24 млн человек. Это на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 года, когда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек.

Таким образом, сокращение населения страны в 2020-м году на фоне пандемии COVID-19 поставило рекорд за 15 лет.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло. На начало 2019 года показатель достигал максимума в 146,9 млн человек.

При этом численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года, когда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек.