Реализовал ли Зеленский основные цели Кремля в Украине?

Служба внешней разведки (СВР) Украины подготовила информационный бюллетень под названием «Белая книга». Очень интересное чтение и полезное, для того, чтобы граждане Украины протрезвели после пропаганды о «новых лицах» и мантры «дайте ему еще 100/200/300» дней. А также от «необходимости налаживать контакты с Донбассом».



В этом документе, опубликованном на сайте ведомства, утверждается, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил.

Цель РФ в отношении Украины будет неизменной и предусматривает удержание ее в орбите исключительно российского влияния и недопущение ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.

Среди стратегических целей Кремля — интеграция Украины или ее части в некий сверхгосударственный проект под эгидой Москвы под условным названием «СССР 2.0».

Также в «Белой книге» в отношении Украины перечислены следующие тактические цели России:

— институциональная слабость Украины и подрыв основ украинской государственности;

— федерализация Украины (в идеале — создание конфедерации), где фактически контролируемый Москвой субъект федерации будет играть роль «якоря», тормозя движение Украины в сторону Запада; получение пророссийскими силами в Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти;

— ослабление международной поддержки Украины;

— недопущение непосредственного участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины и ее территорий;

— перекладывание на Украину бремени содержания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с одновременным сохранением фактического контроля РФ над этими территориями;

— недопущение реинтеграции временно оккупированных территорий по украинским сценариям;

— снятие Украиной в одностороннем порядке экономической блокады Донецкой и Луганской областей, а также Крыма;

— отмена «украинского пакета» западных санкций против РФ в сферах торговли, финансов и технологий, а также персональных ограничений;

— применение против Украины гибридного влияния — одновременного применения внутренних и внешних военных средств, средств безопасности, политического влияния, финансово-экономического, торгового, энергетического, а также информационного давления и использования «пятой колонны».