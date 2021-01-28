Реализовал ли Зеленский основные цели Кремля в Украине?

Служба внешней разведки (СВР) Украины подготовила информационный бюллетень под названием «Белая книга». Очень интересное чтение и полезное, для того, чтобы граждане Украины протрезвели после пропаганды о «новых лицах» и мантры «дайте ему еще 100/200/300» дней. А также от «необходимости налаживать контакты с Донбассом».
В этом документе, опубликованном на сайте ведомства, утверждается, что цель России — это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил.
Цель РФ в отношении Украины будет неизменной и предусматривает удержание ее в орбите исключительно российского влияния и недопущение ее движения в европейском и евроатлантическом направлении.
Среди стратегических целей Кремля — интеграция Украины или ее части в некий сверхгосударственный проект под эгидой Москвы под условным названием «СССР 2.0».
Также в «Белой книге» в отношении Украины перечислены следующие тактические цели России:
— институциональная слабость Украины и подрыв основ украинской государственности;
— федерализация Украины (в идеале — создание конфедерации), где фактически контролируемый Москвой субъект федерации будет играть роль «якоря», тормозя движение Украины в сторону Запада; получение пророссийскими силами в Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти;
— ослабление международной поддержки Украины;
— недопущение непосредственного участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины и ее территорий;
— перекладывание на Украину бремени содержания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с одновременным сохранением фактического контроля РФ над этими территориями;
— недопущение реинтеграции временно оккупированных территорий по украинским сценариям;
— снятие Украиной в одностороннем порядке экономической блокады Донецкой и Луганской областей, а также Крыма;
— отмена «украинского пакета» западных санкций против РФ в сферах торговли, финансов и технологий, а также персональных ограничений;
— применение против Украины гибридного влияния — одновременного применения внутренних и внешних военных средств, средств безопасности, политического влияния, финансово-экономического, торгового, энергетического, а также информационного давления и использования «пятой колонны».
1. Размывание институтов украинской государственности.
Фактически реализован план переход Украины от статуса субъекта мировой геополитики к статусу объекта. Украинские институты власти деградировали до такой степени, что рядовой депутат от президентской партии, открыто плюет в лицо президенту, а тот обтекает.
2. Ослабление международной поддержки Украины, в частности США.
Новое возбужденное криминальное дело против Байдена — это провокация на разрушение стратегического партнерства между Украиной и США.
3. Манипулирование в отношении временно оккупированных территорий.
Отношение Кремля к временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях предусматривают их скорую интеграцию в политико-правовое поле Украины с обеспечением со стороны официального Киева так называемого «особого статуса» этих территорий и дальнейшая федерализация Украины. В эту канву вкладываются заявления украинской власти о выборах в ОРДЛО уже в марте этого года и принятый закон о референдуме.
4. Деградация Военных Сил и Службы Безопасности Украины.
В этот пункт входит: мир в глазах Путина, отвод войск, прекращение огня, саботаж закупок нового и модернизированного оружия, срыв операции по освобождению украинских пленных, срыв операции по задержанию российских террористов из ЧК «Вагнер», криминальные разборки за потоки теневых денежных средств, бывших и действующих высших должностных лиц СБУ.
5. Экономический упадок и энергетическая зависимость.
Умышленное банкротство «Энергоатома», переход на российскую электроэнергию, отмена Ротердам+, провал по запасу угля на отопительный сезон, повышение тарифов, урезание субсидий, заморозка на год повышений зарплат и пенсий, уход инвесторов из Украины, падение ВВП, остановка темпов экономического развития Украины, существенное падение качества и уровня жизни.
По сути, смыслу, наполнению и фактам происходящего в Украине, «Белая книга» является — обвинительным приговором для Зеленского.
Учитывая выше написанное, у меня к обвиняемому Зеленскому есть ряд вопросов. Что вы делали в Омане? С кем встречались? О чем говорили? В качестве кого с вами присутствовал Андрей Ермак?
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