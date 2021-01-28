Расследование Навального о «дворце Путина» набрало почти 100 млн просмотров

Видеофильм команды Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком набрал на YouTube почти 100 млн просмотров.

Напомним, Навальный, вернувшийся 17 января в Россию из Германии, где проходил лечение, был немедленно арестован. Его обвиняют в нарушении режима условного срока по уголовному делу «Ив Роше». 23 января в десятках городов прошли акции с требованиями отпустить Навального. Сотрудники полиции применяли силу против митингующих, о чем рассказывал «Росбалт».

Ранее стало известно, что «дворец Путина» в Геленджике начали идентифицировать карты Google Maps и iMaps. Согласно карте, объект располагается на мысе Идокопас у берегов Черного моря. По запросу «дворец Путина» можно увидеть роскошную резиденцию — с адресом, фото и номером телефона. На картах Google объект из расследования Алексея Навального значится по адресу «дача Путина, 1, Прасковеевка, Краснодарский край, Россия, 353492».