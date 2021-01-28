Радиоуправляемый планер смог догнать пассажирский сакмолет

Энтузиаст из Калифорнии Спенсер Лисенби 19 января 2021 года установил новый мировой рекорд скорости для радиоуправляемых планеров(RC) используя порывы ветра до 104 км/ч (65 миль в час) и технику динамического полета. Новый рекорд составил 882 км/ч (548 миль в час) и был зафиксирован на склонах горы Паркер-Маунтин, Калифорния. Предыдущий рекорд скорости для планеров RC был установлен в 2018 году и составлял 877 км/ч (545 миль в час).

Техника динамического полета предусматривает получение дополнительной энергии при пересечении границы воздушных масс, движущихся с различной скоростью. Используется такая техника птицами, например альбатросами, а начиная с 60-х годов прошлого века и операторами радиоуправляемых планеров. Наиболее эффективно использовать динамический полет около препятствий, таких как склоны холмов, где ветер достигает наибольшей скорости. В результате при правильном управлении RC планеры достигают высоких скоростей и могут парить сколь угодно долго.



Попадая в подветренную сторону холма, планер начинает терять скорость, попадая в зону турбулентности, где ветер также замедляется. Используя схему полета по замкнутой петле и проходя через слои между воздушными массами планер и набирает скорость. Дополнительная энергия поступает за счет использования разницы в скоростях воздушных потоков и обеспечивает подъем планера на большую высоту.

Используя такую технику, летают альбатросы, затрачивая небольшое количество энергии при использовании разницы скоростей ветра для перемещения на большие расстояния. Однако они при этом летают по полукругу в разных направлениях и не используют циклические схемы для набора скорости, как это делают операторы RC, разгоняющие свои аппараты до гигантских скоростей.