Последним своим указом Трамп помиловал израильского разведчика

Авиам Села

В последний день своей каденции на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал израильтянина Авиама Селу. Боевой пилот, участник четырех войн и один из командиров операции по уничтожению ядерного реактора в Ираке, полковник Села был куратором Джонатана Полларда, отсидевшего в американской тюрьме 30 лет за шпионаж в пользу Израиля.

Первый свой самолет — «МиГ-21» под управлением советского летчика — Авиам сбил над Синаем 30 июля 1970 года. Всего советские ВВС потеряли в том бою пять истребителей и четырех пилотов, после чего был издан приказ о прекращении полетов советских летчиков в зоне Суэцкого канала.

В период Войны Судного дня Села был заместителем командира 69-й эскадрильи, потом командовал 201-й эскадрильей, получил степень магистра в Тель-Авивском университете. С 1980 по 1983 год он возглавлял Оперативное управление ВВС, а в 1981-м командовал группой, атаковавшей иракский ядерный реактор под Багдадом.

Истребитель-перехватчик F-4 израильских ВВС. На самолетах этого типа летал Авиам Села

После блестяще проведенной в 1982 году операции «Арцав-19» по уничтожению сирийских ЗРК, полковник Села взял академический отпуск для получения степени магистра компьютерных наук в Университете Нью-Йорка. После одного из выступлений израильтянина перед местной аудиторией (полковник был знаменитостью) к нему подошел Джонатан Поллард и предложил свои услуги. Тогда Села счел это провокацией, но всё же передал предложение потенциального агента в Иерусалим.

В Министерстве обороны проявили интерес, и по заданию Бюро по техническим связям (ЛАКАМ), полковник встретился с Поллардом еще раз. Вскоре аналитик разведки ВМС США начал передавать в Бюро важные сведения, а Села, по сути, стал его оперативником.

После задержания агента в ноябре 1985-го, был выдан ордер и на арест Селы, но тот бежал из страны. Израильтяне отказались его экстрадировать, поэтому в марте 1987 года федеральное Большое жюри заочно предъявило полковнику обвинение по трем статьям с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения и штрафа в $500 000.

Незадолго до этого Села был повышен в звании до бригадного генерала и назначен командиром авиабазы Тель-Ноф. Конгресс США отреагировал на это угрозой прекратить помощь Израилю, а американским официальным лицам в Израиле было предписано не вступать в контакт с Селой и представителями авиабазы, пока он ею командует. Через пять недель, после беспрецедентно сильного американского давления, назначение было отменено, Села подал в отставку в звании полковника и занял пост инструктора в Колледже национальной безопасности Израиля.

Джонатан Поллард

Эксперты отмечают, что в годы службы в ВВС Села считался очень многообещающим офицером, и некоторые прочили ему место главкома ВВС. После шпионского скандала об этом можно было забыть, поэтому бывший пилот защитил начатую в США докторскую диссертацию и занялся частным бизнесом.

В 1990 году он основал IT-компанию Sibam, специализировавшуюся на стратегическом консалтинге в области информационных систем. В сентябре 2003-го он продал ее гиганту Matrix — израильскому лидеру в области информационных технологий. При этом Села получил в Matrix должность директора департамента стратегического консалтинга.

Отставной военный по-прежнему остается востребованным экспертом в области планирования воздушных операций. Так, в ходе Второй Ливанской войны Генштаб привлекал его к обсуждению стратегии действий израильских ВВС.

Недавно семья Селы подала прошение президенту США о помиловании, которое было поддержано премьер-министром Израиля Нетаниягу. 20 января Дональд Трамп удовлетворил эту просьбу. В сообщении Белого дома указывается, что государство Израиль «принесло извинения и просило о помиловании, дабы закрыть эту печальную страницу в американо-израильских отношениях».

Виктор Маковский

http://hadashot.kiev.ua/node/1692