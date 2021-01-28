Найдены самые старые грибы на планете

Команда ученых из Вирджинии, Китайской академии наук, университета Гуйчжоу (GZU) и университета Цинциннати обнаружили окаменевшие остатки грибов — микрофоссилии, которые возникли в конце ледникового периода, около 635 млн лет назад. Это самая старая из когда-либо найденных земных окаменелостей. Для сравнения, эти грибы появились раньше самых древним динозавров, разница во времени превышает три раза.

Окаменелость была найдена в небольших полостях осадочных породах доломита самого нижнего слоя формации Доушаньто в Южном Китае. Она очень хорошо изучена, и ученые не ожидали найти каких-либо окаменелостей в нижней части породы. И, все же Тянь Гану, одному из авторов исследования удалось обнаружить несколько длинных растительных волокн — одну из ключевых характеристик грибов.

Это открытие является ключом к пониманию множества поворотных моментов на протяжении всей истории Земли: эдиакарского периода и земной трансформации грибов.

Когда начался эдиакарий, планета восстанавливалась после катастрофического ледникового периода. В то время поверхность океана была заморожена на глубине более километра. Такая среда была крайне суровой практически для любого живого организма, за исключением некоторых микроскопических форм жизни, которым удавалось процветать. Ученые давно задаются вопросом, как жизнь вернулась к нормальному состоянию и как биосфера смогла стать больше и сложнее, чем когда-либо прежде.

Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что микроскопические грибы сыграли важные роли в восстановлении земной среды в эдиакарское время. Одна из них заключалась в их мощной пищеварительной системе.

У грибов она довольно уникальна и играет еще большую роль в круговороте жизненно важных питательных веществ. Используя ферменты, выделяемые в окружающую среду, наземные грибы могут химически расщеплять горные породы и другие твердые органические вещества, которые затем могут быть переработаны и экспортированы в океан. Такие процессы и помоги Земле восстановиться, уверены ученые.

Хотя предыдущие доказательства указывали на то, что земные растения и грибы сформировали симбиотические отношения около 400 млн лет назад, новое открытие изменило временную шкалу и предоставил новые данные о том, когда два царства колонизировали землю.