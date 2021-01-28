Китайские кошки убили 33 миллиарда животных за год

Бродячие и свободно гуляющие домашние кошки ежегодно съедают в Китае до 33 миллиардов диких животных, включая 5,5 миллиарда птиц и 9,8 миллиарда млекопитающих. Эта оценка, сделанная китайскими учеными на основе опросов местных жителей, в целом совпадает с данными об уроне, который наносят кошки фауне других стран. Как отмечается в статье для журнала Biological Conservation, чтобы снизить ущерб для биоразнообразия, необходимо строже контролировать популяции бродячих кошек и агитировать владельцев не выпускать домашних любимцев на самостоятельные прогулки.

Наша любовь к кошкам (Felis catus) дорого обходится дикой природе. Бродячие и свободно гуляющие домашние кошки регулярно охотятся мелких животных, от насекомых и амфибий до птиц и млекопитающих. В результате численность многих из них сокращается, а некоторые локальные популяции и даже целые виды исчезают. Особенно уязвима фауна островов и изолированных континентов, которая развивалась в отсутствие плацентарных хищников. Например, согласно недавним оценкам, в Австралии кошки убивают 250-400 миллионов птиц и более миллиарда млекопитающих в год, значительная часть жертв относится к эндемичным видам.

Фауна крупных континентов также не защищена от кошачьей угрозы. По расчетам специалистов, в Канаде по вине кошек погибает 100-300 миллионов птиц в год, а в США — 2,4 миллиарда птиц и 12,3 миллиарда млекопитающих. Потери угрожающе велики даже в небольших странах: так, в Польше жертвами кошек становятся 136 миллионов птиц и 583 миллиона млекопитающих ежегодно.

Команда исследователей во главе с Чжунцю Ли (Zhongqiu Li) из Нанкинского университета решила оценить ущерб, который бродячие и свободно гуляющие кошки наносят фауне Китая. Это весьма актуальный вопрос, учитывая чрезвычайно высокое биоразнообразие страны, широкую распространенность кошек и их растущую популярность у местного населения.

Ученые составили анкету из девятнадцати вопросов, посвященных влиянию кошек на диких животных, и распространили ее среди жителей Китая с помощью Интернета. В частности, авторов интересовало, держат ли респонденты кошек, позволяют ли им свободно гулять на улице, а также приносят ли их любимцы домой пойманную добычу (если да, то какую). Кроме того, в анкету включили вопросы о бездомных кошках: добровольцам предстояло ответить, подкармливают ли они таких животных и наблюдали ли они, как те охотятся. Опрос проводился с апреля по июнь 2019 года и охватил все провинции Китая. В общей сложности Ли и его коллегам удалось собрать 2187 анкет.

Анализ собранных данных показал, что кошки живут в семьях у 39 процентов городских респондентов. Среди домашних городских кошек свободно гулять разрешено 23 процентам; из них 53 процента хотя бы раз приносили домой убитых животных. В общей сложности горожане описали 3504 жертвы кошек, в том числе 1340 млекопитающих, 367 птиц, 446 рептилий и 577 беспозвоночных.

В сельской местности популярность кошек оказалась сходной: согласно опросу, они есть в семьях у 42 процентов респондентов. При этом свободно гуляют 61 процент местных кошек, из которых 64 процента носят домой добычу. Жители сел сообщили о 3424 убитых кошками животных, среди которых были 1369 млекопитающих, 618 птиц, 402 рептилии и 532 беспозвоночных.

По 33 процента городских и сельских респондентов отметили, что хотя бы раз замечали бродячих кошек, которые охотились на диких животных. При этом горожане рассказали об 11816 жертвах (включая 2940 млекопитающих, 2957 птиц и 1523 беспозвоночных), а жители сел — о 4361 (включая 1106 млекопитающих, 938 птиц и 695 беспозвоночных).

Экстраполировав полученные данные на весь Китай, авторы оценили общую численность домашних кошек в стране примерно в 250 миллионов особей. Из них почти 100 миллионов свободно гуляют на улице и убивают миллиарды диких животных. Объединив информацию о свободно гуляющих и бездомных кошках, Ли и его коллеги пришли к выводу, что жертвами этих хищников ежегодно становятся от 12 до 33 миллиардов диких животных (1,6–5 миллиарда беспозвоночных, 1,6–3,6 миллиарда рыб, 1,1–3,8 миллиарда амфибий, 1,5–4,3 миллиарда рептилий, 2,7–5,5 миллиарда птиц и 3,6–9,8 миллиарда млекопитающих).

Это первая оценка потерь фауны по вине кошек для Китая и стран Азии в целом. Авторы признают, что их результаты, полученные с помощью опросов населения, не столь надежны, как оценки для других стран, которые были сделаны на основе непосредственных наблюдений. Тем не менее в Китае хищничество домашних кошек почти не исследовалось, так что Ли и его коллегам пришлось использовать данные анкетирования. Авторы полагают, что реальное число животных, убитых кошками, даже выше их расчетов.

Как и в других похожих исследованиях, количество жертв бродячих и свободно гуляющих домашних кошек оказалось очень большим. Эти хищники, несомненно, оказывают серьезное влияние на китайские популяции диких животных, в том числе, вероятно, на редкие виды. Чтобы снизить потери биоразнообразия, авторы предлагают агитировать владельцев кошек не выпускать их на улицу, а также проводить более тщательный контроль за популяциями бродячих кошек.