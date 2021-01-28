Каждый второй украинец оказался за чертой бедности

По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%. Такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью LIGA.net директорка Института Элла Либанова.

«Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше», – уточнила Либанова.

По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает ИДСИ, основан на «расчетном прожиточном минимуме» – по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время «официальный» минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже – 2027 грн.

Либанова отметила, что в 2020 году бедность в Украине увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за карантина.

«Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей – даже по низким украинским стандартам, – отметила Либанова. – То есть рождение второго ребенка создают очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют».

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