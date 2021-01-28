Найдены самые старые грибы на планете » Как выглядела первая общеевропейская валюта — ученые нашли ответ Исследователи из Лейденского университета задались вопросом, почему подавляющее большинство колец и браслетов, дошедших до нас из бронзового века, так похожи друг на друга. Причем не только формой, но и весом! Уже не использовали ли их в качестве единой валюты?





После изучения более 5 000 предметов из сотни древних кладов исследователи пришли к выводу, что около 70% колец похожи настолько, что их нельзя различить на глаз. Если различия по весу и были, то они оказались минимальными (в среднем вес одного кольца составил 195 г).



Форма и вес других изделий — таких, как браслеты, изогнутые «ребра» и даже лезвия топора — также оказались стандартными, а сами предметы были изготовлены будто по одному шаблону. Более того, их часто находят складированными в большом количестве. Логично предположить, что такие предметы 5 000 лет назад могли выполнять роль наличных денег.



Ниже представлена карта кладов, в которых были найдены залежи одинаковых колец, «ребер» и лезвий топора. Черным кружком помечены клады с кольцами и «ребрами», красным треугольником — клады с лезвиями топора, синим квадратом — смешанные клады. Речь идет о Центральной Европе.



«Доисторические евро были представлены в виде бронзовых колец, ребер и топоров, — говорит ведущий автор исследования Майкель Куиджперс, доцент Лейденского университета. — Эти артефакты раннего бронзового века были стандартизированы по форме и весу и использовались как ранняя форма денег».



На рисунке ниже изображены лезвие топора и ребра, найденные вместе в кладе Веглини, которые, возможно, использовались в качестве валюты.



Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.