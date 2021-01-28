Израильское исследование: переболевшие COVID имеют хороший иммунитет — даже без антител

Согласно сообщению 12 канала, в исследовательском документе, подписанном доктором Талом Брошем, начальником отделения инфекционных заболеваний больницы «Ассута» и членом правительственной комиссии по распространению вакцины от коронавируса, указывается, что повторные случаи инфицирования COVID чрезвычайно редки, и широко доступные серологические тесты на антитела к коронавирусу неэффективны для определения того, выработал ли человек иммунитет к вирусу.

Новое исследование, проведенное с участием израильских медицинских работников, предполагает, что у людей, инфицированных коронавирусом, вырабатывается большая степень иммунитета к вирусу, даже когда уровень антител к COVID низкий или даже нулевой.

«Согласно имеющимся сегодня данным, серологические тесты на наличие антител не являются эффективным инструментом для оценки наличия достаточного уровня антител, чтобы обеспечить иммунитет к инфекции, будь то естественная инфекция или вакцинация», — говорится в исследовательской статье. «Поэтому не рекомендуется использовать эти тесты для отслеживания прогресса после вакцинации, кроме как в рамках медицинских исследований».

Авторы исследования отметили, что уровень антител к COVID имеют тенденцию значительно падать в образцах крови, взятых у выздоровевших пациентов, через четыре-восемь месяцев с момента заражения. Тем не менее, даже у субъектов без антител к COVID, как правило, был эффективный иммунитет к вирусу.

В ходе исследования было обследовано около 12 000 медицинских работников, которые были инфицированы коронавирусом, а затем выздоровели. Согласно серологическим тестам, у некоторых испытуемых выработались антитела, у других — нет. Однако результаты серологических тестов мало свидетельствовали об общем иммунитете, как показало исследование. Несмотря на то, что у многих субъектов не было измеряемых антител к COVID, случаи повторного инфицирования были крайне редкими.

«У нас нет данных, которые указывали бы на то, что уровень антител, обнаруженный различными коммерчески доступными тестами, позволяет различать людей, у которых есть иммунитет после выздоровления, и тех, у кого иммунитета нет».

«Выздоровевший должен считаться невосприимчивым, даже если он получил отрицательные серологические тесты [на антитела]», — заключили авторы, утверждая, что серологическое тестирование должно быть прекращено для выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Это уже второе исследование, которое показало, что повторное заражение после естественного заражения коронавирусом случается редко.

Исследование с участием 43 044 человек, отслеживаемых в течение 35 недель в Катаре, показало, что только 0,02% испытуемых подверглись повторному заражению, что позволяет предположить, что естественная инфекция создает высокий уровень иммунитета на длительный период времени.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/226073