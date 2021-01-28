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Джаред Лето потерял свой «Оскар»

Американский актер Джаред Лето потерял свой «Оскар». Об этом он рассказал ведущему вечернего шоу Джеймсу Кордену, запись интервью опубликована на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.

Лето признался, что статуэтка «исчезла каким-то таинственным образом» после переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. «Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом», — рассказал артист. Он отметил, что кто-то мог украсть трофей во время сборов.

Лето подчеркнул, что, несмотря на поиски, найти награду не удалось, однако он выразил надежду, что статуэтка оказалась в надежных и заботливых руках. «Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают», — подытожил актер. Он также признался, что однажды случайно ударил трофей о перила лестницы, сделав небольшую вмятину на награде.

28 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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