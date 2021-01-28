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Десятки тысяч американцев вышли из Республиканской партии

Десятки тысяч американцев вышли из Республиканской партии после того, как сторонники бывшего президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия.

Как сообщает The Hill, в Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде, Флориде и нескольких других штатах стало на 30 тыс. меньше записанных сторонников республиканцев.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

28 января, 2021 | Category: Новости, США
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