Десятки тысяч американцев вышли из Республиканской партии после того, как сторонники бывшего президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия.

Как сообщает The Hill, в Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде, Флориде и нескольких других штатах стало на 30 тыс. меньше записанных сторонников республиканцев.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.