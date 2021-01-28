58-летняя Деми Мур вышла на подиум и удивила фанатов изменениями

Американская актриса и манекенщица Деми Мур вновь приняла участие в модном показе и удивила поклонников изменениями в своей внешности. Кадры шоу знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Мероприятие состоялось в среду, 27 января, во время недели моды в Париже. 58-летняя Мур вышла на подиум, открывая показ итальянской марки Fendi. На ней был черный атласный костюм, состоящий из расклешенных брюк и топа с глубоким декольте и открытыми плечами.

Помимо Деми Мур коллекцию Fendi представили известные супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Белла Хадид.

Внимание фанатов привлекло лицо модели: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях Деми Мур. «Неужели это Деми Мур… Ее не узнать», «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», «Я зарегистрировался в Twitter только ради того, чтобы увидеть ваши обсуждения ее нового лица», «Что стало с лицом Деми?», «Для чего тебе теперь такие огромные скулы», — недоумевали они.

Сама манекенщица пока не дала комментариев по этому поводу.