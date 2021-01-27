 
  »

YouTube запретил Трампу размещать видео на неопределенный срок

Дональд Трамп

Видеохостинг YouTube запретил бывшему президенту США Дональду Трампу размещать новые видео в своем аккаунте на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что ограничения также коснулись и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Ему запретили монетизировать свою деятельность на платформе.

13 января YouTube временно заморозил аккаунт Трампа как минимум на одну неделю и удалил последнее видео бывшего президента. Официальной причиной стало то, что размещаемые Трампом материалы «разжигали насилие». Впоследствии запрет был продлен еще на неделю.

27 января, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  