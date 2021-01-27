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Вышедшая полуголой в мороз 55-летняя актриса ответила на критику своих фото

Актриса из сериала «Сплетница» Элизабет Херли ответила на критику своих фотографий, сделанных в обнаженном виде на улице. Она прокомментировала в Twitter предположение журналистов о том, что ее снимал 18-летний сын.

55-летняя Херли объявила, что обнаженные снимки были сделаны ее 80-летней матерью. На фото актриса предстала в белых трусах и меховой шубе на голое тело. Фотосессия прошла на заснеженном заднем дворе дома артистки.

«Конечно, кто я такая, чтобы предполагать, что таблоиды все напутали, но фото на самом деле сделаны моей 80-летней матерью. Не знаю, успокоит это вас или нет», — написала Херли.

Как уточняет The Independent, снимки Херли раскритиковал британский телеведущий Пирс Морган, назвавший их пугающими. Журналист предположил, что фотографии были сделаны 18-летним сыном актрисы Дэмиеном.

Элизабет Херли — бывшая возлюбленная актера Хью Гранта. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Члены королевской семьи», «Мошенники», «Вес воды», «Хроники молодого Индианы Джонса», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил».

27 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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