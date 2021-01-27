«Власти совершили преступление»: жители китайского Уханя решили раскрыть правду о коронавирусе

Родственники умерших от коронавируса в китайском Ухане заявили, что готовы «рассказать правду» о пандемии в 2020 году. Они хотят встретиться с экспертами Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Ухань для расследования причин произошедшего.

Собеседник Associated Press, чей отец умер от COVID-19 в феврале, призвал ВОЗ «не покрывать преступления» китайского правительства. Он утверждает, что они намеренно не признавали опасность инфекции и скрывали данные о жертвах.

Теперь чиновники в стране давят на родственников умерших, чтобы те не уличили их во лжи. Мужчину и других активистов допрашивали и угрожали увольнением с работы за общение с журналистами. Кроме того, после прибытия в Китай экспертов ВОЗ власти удалили чаты, где общаются активисты.

Ранее эксперты независимого исследовательского совета из Швейцарии пришли к выводу, что пандемии коронавируса можно было бы избежать, если бы власти Китая и ВОЗ действовали достаточно быстро и решительно.