В Японии построили парящий над землей туалет

Архитекторы из японского бюро Suppose Design Office построили недалеко от вокзала в Токио общественный туалет, который по форме напоминает ящик. Бетонная конструкция по периметру не соприкасается с дорогой, создавая впечатление парения над землей. Об этом сообщает Designboom.

По задумке архитекторов, туалет представляет собой взаимосвязь противоречивых понятий, таких как парящий/тяжелый и свет/тьма. Подобного эффекта авторы хотели достигнуть с помощью массивных стен туалета, которые контрастируют с его внутренним интерьером и органично вписываться в городской пейзаж. Благодаря используемым материалам и зазорам между асфальтом и стенами, облик здания будет меняться в зависимости от времени года и игры света.

В высоту постройка достигает более семи метров, а периметр конструкции приподнимается над землей на 50 сантиметров. Дизайнеры хотели сделать интерьер рациональным — внутри они оборудовали несколько кабинок и большую зону с раковинами и зеркалом. В качестве основных материалов разработчики использовали блоки из темного бетона и коричневые деревянные панели. Одна из особенностей уборной — наличие естественного освещения, которое проникает внутрь через стеклянную крышу и рейчатую панель на потолке.