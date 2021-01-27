В Канаде начали производство бикини для трансгендеров, которое пользуется спросом.
Джейми Александеру (Jamie Alexander) было тяжело смотреть, с каким трудом его 12-летняя дочь Руби (Ruby) пытается подобрать себе плавки или купальник, в которых она могла бы чувствовать себя уверенно как трансгендер. В результате мужчина создал бренд под названием Rubies, который выпускает облегающую одежду для трансгендерных детей и подростков.
Для создания своей линейки Александер провел опрос среди 60 различных семей в Facebook-группах для родителей трансгендерных детей. «Лучший бизнес — это тот, который решает реальные проблемы. Я знал, что у нас есть проблема, но не знал, есть ли она у всех остальных», — сказал он.
В будущем мужчина планирует расширить свое производство и начать разработку нижнего белья из хлопчатобумажной ткани. Его цель — сделать жизнь трансгендерных детей лучше и помочь им чувствовать себя счастливыми и сильными.
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