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В Канаде начали производство бикини для трансгендеров

В Канаде начали производство бикини для трансгендеров, которое пользуется спросом.

Житель канадского города Торонто запустил линию бикини для трансгендерных подростков из сострадания к своей дочери. Об этом сообщает Metro.

Джейми Александеру (Jamie Alexander) было тяжело смотреть, с каким трудом его 12-летняя дочь Руби (Ruby) пытается подобрать себе плавки или купальник, в которых она могла бы чувствовать себя уверенно как трансгендер. В результате мужчина создал бренд под названием Rubies, который выпускает облегающую одежду для трансгендерных детей и подростков.

Для создания своей линейки Александер провел опрос среди 60 различных семей в Facebook-группах для родителей трансгендерных детей. «Лучший бизнес — это тот, который решает реальные проблемы. Я знал, что у нас есть проблема, но не знал, есть ли она у всех остальных», — сказал он.

В будущем мужчина планирует расширить свое производство и начать разработку нижнего белья из хлопчатобумажной ткани. Его цель — сделать жизнь трансгендерных детей лучше и помочь им чувствовать себя счастливыми и сильными.

27 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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