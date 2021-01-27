Убивает коронавирус за минуту: ученые из Турции разработали чудо-спрей

По словам специалистов, препарат представляет собой назальный спрей, который может убить коронавирус всего за одну минуту. При этом спрей не повреждает эпителиальные клетки людей на их слизистых оболочках, указывают специалисты.

Они отмечают, что уже протестировали противомикробные и противовирусные эффекты разработанного раствора и пришли к выводу, что он эффективен, предотвращает размножение бактерий и вирусов.