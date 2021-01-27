Трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой Эммой Портнер после трех лет брака

33-летний актер Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж и объявивший себя трансгендерным мужчиной в конце прошлого года, разводится со своей 26-летней супругой Эммой Портнер после трех лет брака.

Супруги выпустили заявление, в котором рассказали, что расстались еще полгода назад.

После долгих размышлений мы приняли трудное решение развестись после того, как расстались прошлым летом. Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями,

— говорится в нем.

Эмма Портнер и Эллиот ПейджВчера Пейдж подал заявление на развод в Верховный суд Манхэттена.

Когда Эллиот объявил себя трансгендерным мужчиной, супруга его поддержала и сказала, что очень гордится мужем. Что стало причиной расставания пары, неизвестно. Но актер из своего профиля в инстаграме удалил все снимки с бывшей женой, а танцовщица и вовсе удалила свой аккаунт в соцсети.

О том, что они узаконили свои отношения, Пейдж и Портнер сообщили в январе 2018 года. За четыре года до этого Пейдж сделал каминг-аут и объявил себя лесбиянкой.