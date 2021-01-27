Приянка Чопра снялась в эффектной фотосессии

Индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра стала главной героиней нового номера журнала Marie Claire.

38-летняя звезда украсила две обложки глянца, а также снялась в новой фотосессии в эффектных аутфитах от премиальных домов моды.

В частности, Чопра позировала в ярких платьях из новых коллекций Dior, Dolce & Gabbana, Christian Siriano, Valentino и Versace.

Образы звезды дополняли украшения от Bulgari, а также обувь от Christian Louboutin и Jimmy Choo.

В беседе с Marie Claire актриса рассказала о буллинге, с которым столкнулась в школьном возрасте из-за цвета своей кожи:

«В старшей школе я чувствовала, что дети, которые надо мной издевались, даже не понимали, почему они это делают. Я думаю, что они решили, что они сильнее кого-то другого — в этом случае меня. И когда ты к кому-то придираешься, это потому, что ты сам не уверен в себе. Издевательства случаются, как с детьми, так и с взрослыми. Такое случается, когда есть власть и мы все видели, как этим злоупотребляли по-разному», — рассказала актриса.