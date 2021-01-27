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Премьера «Тихого места 2» опять отложена

Премьера "Тихого места 2" опять отложена

Сиквел кассового хоррора «Тихое место» с Эмили Блант не выйдет весной, как ожидалось, сообщает Variety.

Напомним, изначально продолжение современного «немого» хита о постапокалиптическом мире, в котором нужно хранить тишину, чтобы не накликать обладающих сверхчеловеческим слухом монстров-людоедов, должно было выйти еще весной 2020, но из-за пандемии релиз был перенесен сперва на неопределенный срок, а затем на весну 2021. Однако теперь в связи с неутихающей второй волной коронавируса, из-за которой большая часть американских кинотеатров остается закрытой, Paramount объявила о новом переносе. Обновленная дата выхода — 17 сентября 2021.

Также напомним, что недавно и другие студии перенесли свои релизы с весны-лета на осень. В частности, переехали фильмы «Не время умирать», «Охотники за привидениями», «Золушка», а экранизация комикса «Морбиус» и вовсе перекочевала аж на 2022 год. Предположительно диснеевские релизы (например, «Черная вдова» и «Круэлла») также переправятся с весны на осень, либо на стриминг Disney+.

27 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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