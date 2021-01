YouTube запретил Трампу размещать видео на неопределенный срок 69 человек внезапно стали долларовыми миллионерами после инаугурации Байдена » Pepsi построит фабрики искусственного мяса Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков PepsiCo объединился с ведущей компанией по выпуску искусственного мяса Beyond Meat, пишет CNBC. Фирмы создали совместное предприятие, которое будет специализироваться на еде и напитках на растительной основе. Новая компания получила название The PLANeT Partnership. Условия сделки и доли партнеров не разглашаются. Обе стороны рассчитывают использовать накопленный в своих отраслях опыт. На данный момент, Beyond Meat контролирует около 13 процентов глобального рынка искусственного мяса. PepsiCo в свою очередь надеется быстрее достичь собственных целей устойчивого развития. Одна из них подразумевает сокращение вредных выбросов. В прошлом году компания подписала соответствующее соглашение с ООН. Производитель напитков уже старается снизить содержание сахара в них и расширяет продуктовую линейку за счет более здоровых напитков и продуктов питания. После сообщения о готовящейся сделке акции обеих компаний выросли в цене: PepsiCo — на один процент, Beyond Meat — на 16 процентов. Обе компании зафиксировали рост продаж в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса.