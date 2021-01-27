Отравители Навального могут быть причастны как минимум к трем убийствам

Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Как сообщает «Дождь», расследователи предположили, что к преступлениям могут быть причастны офицеры ФСБ, которые, предположительно, совершили покушение на оппозиционного политика Алексея Навального.

Согласно материалам расследования, журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева было найдено 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Предполагается, что убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы мужчина потерял сознание.

При этом официальная причина смерти Куашева — острая коронарная недостаточность.

Как утверждают авторы расследования, в день убийства в Нальчике были «отравители Навального» Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера —Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Активиста общественного регионального движения «Единство» («Садвал») Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске. Официальная версия гласит, что он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. По словам близких Магомедрагимова, на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов.

Расследователи указывают, что в январе 2015 года в Махачкалу дважды прилетал «врач-отравитель» Иван Осипов, а за неделю до убийства туда прилетел Кудрявцев. 20 марта 2015 года Иван Осипов прилетел во Владикавказ — город в четырех часа на машине от Каспийска. Он вернулся в Москву через два дня после убийства, утверждается в расследовании.

Никита Исаев умер в поезде 16 ноября 2019 года. По словам его спутницы, мужчине резко стало плохо, и он предположил, что отравился.

В Bellingcat считают, что офицеры ФСБ начали следить за Исаевым в декабре 2018 года. Журналисты нашли семь совпадений по городу и датам поездок Исаева и офицеров. Согласно предположению расследователей, в операции по его отравлению могли участвовать Алексей Александров и Иван Осипов.

Ранее, напомним, уже выходило совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором утверждалось, что в отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства.