Определен самый дорогой бренд в мире

На сей раз, впервые с 2016 года, первое место в нем досталось американскому технологическому гиганту Apple. Стоимость его бренда аналитики оценили в $263,3 млрд, сообщает РБК.

Вторую строчку рейтинга занял онлайн-ритейлер Amazon (стоимостью, по оценке Brand Finance, в $254,2 млрд), а тройку лидеров замкнул бренд Google стоимостью $191,2 млрд.

Добавим, что самой дорогой российской торговой маркой оказался «Сбер» (новый бренд Сбербанка после ребрендинга в 2020 году), который занял 180-е место. Помимо него в рейтинге 500 самых дорогих брендов есть еще две российские компании: «Газпром» (304-е место) и ЛУКОЙЛ (360-е).