Названы три признака того, что человек перенес коронавирус

Западные врачи раскрыли, по каким признакам определяется, что человек болел коронавирусом. Основных показателей три, сообщает со ссылкой на ученых Университета Северной Каролины (США) британская газета The Express.

По данным работающего в медцентре при вузе диагноста органов дыхания Амира Барзина, у переборовших коронавирус наблюдаются одышка, боль в суставах и мышечные боли.

Под действием коронавируса мышцы воспаляются — такая картина также может развиваться при гриппе, напомнил доктор.

Суставная боль, или артралгия, согласно приводимым в журнале Lancet исследованиях, сопровождает почти 15% бывших «ковидников».

Вместе с одышкой, как отмечается, переболевшие могут заработать и фиброз — рубцевание тканей легких в результате проблем с дыханием.