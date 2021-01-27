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Microsoft показала рекордные результаты за квартал

Чистая прибыль американского технологического гиганта Microsoft Corp. достигла по итогам II финансового квартала $15,463 млрд, что на 33% превышает результат аналогичного периода предшествующего года.

Выручка корпорации увеличилась в годовом сопоставлении на 17% до $43,1 млрд, сообщает «Финмаркет».

Microsoft впервые получила выручку выше $40 млрд и чистую прибыль больше $15 млрд. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, при этом подъем был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса Microsoft благодаря спросу на «облачные» услуги (включая сервис видеоконференций Teams) и видеоигры в период пандемии COVID-19.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%, отмечает ПРАЙМ.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

27 января, 2021 | Category: Новости, США
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