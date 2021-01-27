Убивает коронавирус за минуту: ученые из Турции разработали чудо-спрей Вышедшая полуголой в мороз 55-летняя актриса ответила на критику своих фото » Лора Марано и Мена Массуд сыграют в фильме Netflix о любви простой девушки и принца Актеры Лора Марано («Леди Берд») и Мена Массуд («Аладдин») сыграют главные роли в фильме Netflix под названием The Royal Treatment («Королевское обхождение»). Как сообщает deadline, сценарий написала Холли Хестер («Мелисса и Джоуи»), а режиссером выступит Рик Джейкобсон («Спартак»). В центре сюжета – роман между простой девушкой и принцем. Изабелла (Марано) управляет своим салоном и не боится высказывать свое мнение, а принц Томас (Массуд) управляет своей страной и собирается жениться по долгу, а не по любви. Изабелла получает заказ — сделать прическу для королевской свадьбы. В результате она и Томас влюбляются друг в друга. О дате выхода нового фильма не сообщается.