Лора Марано и Мена Массуд сыграют в фильме Netflix о любви простой девушки и принца

Актеры Лора Марано («Леди Берд») и Мена Массуд («Аладдин») сыграют главные роли в фильме Netflix под названием The Royal Treatment («Королевское обхождение»).
Как сообщает deadline, сценарий написала Холли Хестер («Мелисса и Джоуи»), а режиссером выступит Рик Джейкобсон («Спартак»).
В центре сюжета – роман между простой девушкой и принцем. Изабелла (Марано) управляет своим салоном и не боится высказывать свое мнение, а принц Томас (Массуд) управляет своей страной и собирается жениться по долгу, а не по любви. Изабелла получает заказ — сделать прическу для королевской свадьбы. В результате она и Томас влюбляются друг в друга.
О дате выхода нового фильма не сообщается.
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