«  
  »

Лора Марано и Мена Массуд сыграют в фильме Netflix о любви простой девушки и принца

Лора Марано и Мена Массуд сыграют в фильме Netflix о любви простой девушки и принца

Актеры Лора Марано («Леди Берд») и Мена Массуд («Аладдин») сыграют главные роли в фильме Netflix под названием The Royal Treatment («Королевское обхождение»).

Как сообщает deadline, сценарий написала Холли Хестер («Мелисса и Джоуи»), а режиссером выступит Рик Джейкобсон («Спартак»).

В центре сюжета – роман между простой девушкой и принцем. Изабелла (Марано) управляет своим салоном и не боится высказывать свое мнение, а принц Томас (Массуд) управляет своей страной и собирается жениться по долгу, а не по любви. Изабелла получает заказ — сделать прическу для королевской свадьбы. В результате она и Томас влюбляются друг в друга.

О дате выхода нового фильма не сообщается.

27 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  