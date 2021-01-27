LG представила автомобильные электронные ключи нового поколения

Подразделение LG Innotek корпорации LG представило оригинальную разработку электронного модуля цифрового ключа к автомобилю, работающего со смартфоном пользователя. Модуль монтируется внутри или снаружи автомобиля и находится на удаленной связи со смартфоном водителя. Используя канал связи с автомобилем, можно удаленно открывать и закрывать замок авто и выполнять главную функцию ключа — заводить двигатель.

При разработке нового модуля автомобильного ключа, инженеры LG стремились решить две основные проблемы, присущие в аналогичных устройствах: низкое качество позиционирования автомобиля и уязвимость к взлому. Разработка LG позволит в 5 раз более точно определить местонахождение автомобиля, используя технологии UWB и NFC, с точностью до 0,1 метра.