Коров научили пользоваться туалетом

Домашние животные в большинстве своем достаточно чистоплотны — даже свиньи ищут, когда это возможно, подходящее место для туалета. Коровы в этом плане являются одним из исключений и не забивают себе голову такими гигиеническими тонкостями. Все бы хорошо, но такое поведение вредит и самим животным, если они содержаться в закрытом помещении, и окружающей среде. Не говоря уже о труде сельскохозяйственных рабочих, которым приходится постоянно чистить коровники — одно животное производит за день 30?40 килограммов навоза и 20?30 литров мочи.



Решить эту проблему и все-таки научить коров пользоваться туалетом взялись психологи и специалисты по поведению животных из Германии и Австралии. В коровнике было отведено специальное место с проницаемым зеленым покрытием. Если участвовавшие в эксперименте телята справляли свою нужду вне этого места, то их наказывали коротким водным душем. Если же они все делали правильно, то получали вознаграждение. В результате ученым удалось добиться нужного результата.

«На первом этапе мы хотели в принципе выяснить, можно ли научить коров контролировать свое выделительное поведение, — рассказывает руководитель проекта Ян Лангбайн из Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница. — И это достаточно сложный процесс. Но теперь мы можем ответить на этот вопрос однозначным «да», как показали проведенные нами эксперименты».

Авторы исследования смогли таким образом доказать, что коровы способны контролировать свое поведение и вполне обучаемы с помощью ассоциативных методик, и в первую очередь операторного обусловливания, связанного с вознаграждением за выполненные действия. Причем полученный ими результат стал, можно сказать, международным прорывом: научная работа по данному направлению ведется в ряде стран мира, но серьезного успеха удалось добиться только сейчас.