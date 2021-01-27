ФБР отслеживает более 400 подозреваемых по делу о штурме Капитолия

Главный федеральный прокурор, расследующий насильственное вторжение в Капитолий, заявил, что официальные обвинительные заключения, вероятно, будут вынесены уже на этой неделе.

В рамках разрастающегося расследования ФБР пытается установить личности более 400 подозреваемых.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Майкл Шервин заявил на брифинге для прессы, что более 135 человек были арестованы в связи с атакой 6 января, в результате которой пять человек погибли, а члены Конгресса были вынуждены перейти в укрытие.

Подавляющее большинство подозреваемых на данный момент арестованы на основе уголовных жалоб, которые позволяют правительству выстраивать уголовное дело до тех пор, пока оно не может быть представлено большому жюри присяжных. Человек не может быть осужден в федеральном суде только на основании уголовной жалобы.

На сегодняшний день лишь несколько обвинительных заключений были утверждены присяжными. Речь идет об обвинениях более 100 человек в самых разных преступлениях – от мелких, например, незаконное проникновение на территорию, до более серьезных, таких как нападение на полицейского или сговор.

«Мы продолжаем собирать доказательства, связанные с этими обвинениями, – сказал Шервин. – Этим людям, которых обвинили на основе федеральных уголовных жалоб, в самом ближайшем будущем, в том числе на этой неделе, будут предъявлены официальные обвинения».

ФБР пытается установить, был ли штурм Капитолия заранее спланирован какими-то группами людей, и Шервин заявил во вторник, что, как он ожидает, некоторым будут предъявлены обвинения в сговоре с целью подстрекательства к мятежу.

Ранее в этом месяце его офис обвинил трех членов ультраправого антиправительственного ополчения «Хранители клятвы» (Oath Keepers) в сговоре перед осадой Капитолия.

Обвинительные заключения по этому делу пока не обнародованы.

По словам Шервина, следствие начинает выходить на более тщательный уровень, учитывая, что ФБР уже удалось установить личности многих «интернет-звезд», которые хвастались своими действиями в социальных сетях.

«Мы выйдем на плато, – сказал он. – Это плато будет включать изучение более сложных дел о сговорах».

Представители федеральных властей также сообщили во вторник, что расследование обстоятельств смерти офицера полиции Капитолия Брайана Сикника и закладки двух трубчатых бомб в штаб-квартирах Демократической и Республиканской партии продолжается.