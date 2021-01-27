Facebook и Twitter забанили повара Путина

Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты российского предпринимателя и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».»Пресс-служба компании «Конкорд» информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании, в справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается из целей безопасности.