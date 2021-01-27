Эмма Робертс показала трогательный снимок с новорожденным сыном

Племянница Джулии Робертс, популярная американская певица и актриса Эмма Робертс, которая в конце декабря впервые стала мамой, в очередной раз порадовала снимком с сыном.

На своей странице в Instagram звезда «Американской истории ужасов» обнародовала снимок, где позирует с новорожденным сыном Родсом, держа его на руках.

На черно-белом фото Эмма снята во время чтения малышу книги Джоан Дидион «Позвольте мне сказать, что я имею в виду».

«Родс встречает Джоан» — подписала фото актриса.

Стоит отметить, что трогательное фото собрало более миллиона лайков всего за несколько часов и растрогало пользователей Сети.