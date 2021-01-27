Дженнифер Лопес вспомнила свой первый поцелуй с Мэттью Макконахи

По поводу 20-й годовщины со дня выхода фильма «Свадебный переполох» Дженнифер Лопес и Мэттью Макконехи решили вспомнить, как впервые сотрудничали друг с другом.

Актеры провели совместный прямой эфир в Instagram, где поговорили о том, как проходили их съемочные дни и с какими проблемами они столкнулись при создании этой романтической истории.

Так, Дженнифер рассказала забавную историю о том, как они с Мэттью впервые поцеловались. Как оказалось, мужчина — еще тот джентльмен и шутник.

Ты помнишь ту сцену, когда собирался поцеловать меня? Я помню, как ты сказал мне: «Мисс Лопес, я сейчас тебя поцелую». И я ответила: «Хорошо, давай сделаем это. Давай начнем». – поделилась Лопес.

В свою очередь Макконехи сделал комплимент коллеге. Он признался, что был поражен целеустремленностью и отдачей Джей Ло, которая самостоятельно выполняла довольно экстремальные трюки, после одного из которых даже получила травму ноги.