«Доктор Смерть» из Италии: арестован врач, убивавший ковидных больных

В Италии арестовали врача Карло Моска, который возглавлял отделение «скорой помощи» больницы города Монтикьяри. Его подозревают в том, что он намеренно вводил пациентам с коронавирусом смертельные препараты и тщательно заметал следы, пишет «КП».

СМИ называет Моска «Доктором Смерть». Издание пишет, что сведения о подозрительном поведении врача полиция получила еще летом прошлого года, когда ситуация с коронавирусом в Италии немного пошла на спад. На него заявили медсестры, которым показалось странным, что он часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, не предусмотренные протоколом лечения ковида. Он также просил оставить его наедине с тяжелыми больными. После этого два пациента скончались из-за передозировки сильнодействующим анестетиком, рассказали медсестры. По их словам, было еще четыре похожих случая.

Теперь этими делами занимается полиция. Правоохранители пытаются выяснить мотивы врача. По версии полиции, Моска избавлялся от заболевших, считая их безнадежными, чтобы освободить койко-места для других больных и хоть немного ослабить давление на медперсонал.

Сам врач все обвинения отрицает.