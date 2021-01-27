Добыча сырья в России рухнула рекордно с 1994 года

Сырьевая экономика России после двух десятилетий наращивания «мышц» в 2020 году пережила инфаркт.

По итогам года добыча сырья в стране упала на 7%, сообщил Росстат в отчете по промпроизводству.

Пандемия обрушила спрос практически на все виды сырьевых товаров, которые извлекаются из российских недр.

Добыча нефти сократилась на 8,7% и стала минимальной за 10 лет (512,7 млн тонн). Добыча газа просела на 7% и обновила 11-летний минимум (599 млрд кубометров).

Вниз покатились даже производство гравия и песка (-6,5% и 9,3% соответственно), а общий спад по «прочим полезным ископаемым» достиг 15,4%. Небольшой рост добычи металлических руд — на 2,1% — оказался бессилен исправить общую картину.

Суммарный спад в секторе полезных ископаемых стал рекордным с 1994 года, отмечает бывший главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова. Лишь в первые постсоветские годы — с гиперинфляцией, обнищанием и кровавыми войнами за активы — сырьевая экономика сжималась сильнее.

Источник: @Tatiana_Evd

Провал доходов от сырьевой ренты оказался еще глубже, поскольку вместе со спросом резко упали цены.

Выручка от экспорта нефти рухнула на 41%, до 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов принес на треть меньше, чем годом ранее — 44,4 млрд долларов (данные ЦБ РФ).

Экспортная выручка «Газпрома» сжалась на 40% и стала минимальной за 16 лет — 25,1 млрд долларов.

Объем валютной выручки, которая поступила в страну от экспорта углеводородов, обвалился на 38% и стал минимальным с 2005 года — 238,9 млрд долларов.

Все экспортные доходы экономики упали на 22%, до 329,5 млрд долларов, и обновили 4-летний минимум.

Ситуация могла быть еще хуже, если бы, как во времена Иосифа Сталина, не начался усиленный вывоз золота и зерна.

Сельхозэкспорт взлетел на 15% в физических объемах и 4% — в денежном. Продажи золота за границу подскочили в 5 раз в пересчете на слитки и в 6 раз по сумме сделок, подсчитали эксперты РАНХиГС.

Ампутация сырьевой ренты тяжело травмировала российский бюджет, оставив «дыру» в размере 3,8% ВВП.

По итогам года объем нефтегазовых доходов федеральной казны сократился на 34%, до 5,235 трлн рублей. В денежном выражении правительство недополучило 2,689 триллиона рублей — три годовых бюджета всей системы высшего образования в стране.

В соотношении с размером экономики — менее 5% ВВП — нефтегазовые доходы стали минимальными за все время доступной статистики.