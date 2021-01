Эмма Робертс показала трогательный снимок с новорожденным сыном Отравители Навального могут быть причастны как минимум к трем убийствам » Что не так с фильмом Netflix о войне в Украине, который закончился провалом Outside the Wire стала первым художественным фильмом самого популярного стримингового сервиса с украинским дубляжом и субтитрами.

Первый оригинальный фильм стриминговой платформы Netflix с официальной украинский озвучкой Outside the Wire (За проволокой/ Смертельная зона) рассказывает о войне в Украине в 2036 году. Однако то, в каком виде в нем показана Украина и украинцы, вызвало возмущение в соцсетях. Мы рассказываем подробности. Мечтают ли андроиды о ядерном оружии?

Фантастический боевик Outside the Wire (Netflix не переводит названия своих фильмов) с роботами, киборгами и ядерным оружием активно обсуждают в украинском сегменте социальных сетей. Масла в огонь подлил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который накануне выхода фильма — 15 января — радостно сообщил об этой премьере на своем канале в Telegram. Предметом для гордости стало то, что на крупнейший американский стриминговый сервис выпустил первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами. Фильм оригинального производства Netflix, да еще и события происходят на территории Украины. Однако положительные стороны Outside the Wire на этом заканчиваются. Почти двухчасовой экшн на крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb получил рейтинг 5,4, а на агрегаторе Metacritic, собирающем отзывы, и вовсе 47 из 100. Поскольку отзывы на этих сайтах оставляют преимущественно западные обозреватели и зрители, то этот рейтиг описывает исключительно художественную ценность картины. К идеологической составляющей еще больше претензий. 2036 год, Украина. Пророссийские террористы взорвали в центре Киева грязную ядерную бомбу, погибли 25 тысяч человек, а украинского правительства больше не существует. Идет «гражданская война» между пророссийскими «красными», пытающимися присоединить Украину к РФ, и Сопротивлением, которое сражается за единую и независимую страну. США присылает в Украину миротворческий контингент, но они практически не выходят за границы охраняемого периметра. В боевых действиях вместе с американскими морпехами используются дроны и военные роботы разных типов. У «красных» также есть роботы — российского производства, которые, чтобы прицельно стрелять, становятся на четвереньки. Судя по представленной в Смертельной зоне карте, Украина разделена на три части: украинскую, пророссийскую и в центре — демилитаризованная зона. Практически все Левобережье захвачено «красными» под предводительством некоего полевого командира Виктора Коваля, которого герои картины называют «грозой Балкан». Ядерный удар по Киеву — его рук дело. Но он вышел из-под контроля Кремля и как сообщают информаторы главного героя — капитана Лео, собирается захватить оставшееся в Украине ядерное оружие, нацеленное на США. По сюжету оказывается, что при президенте Леониде Кравчуке Украина только сделала вид, что сдала все ядерное оружие, а на самом деле треть «заморозила». В подобной обстановке пилот Томас Харп, управляющий дроном с территории США, нарушает прямой приказ и, пытаясь спасти взвод морпехов от пусковой установки «красных», уничтожает вместе с террористами и двоих американских солдат. В качестве наказания его отправляют в Украину под начало капитана Лео, который «не такой как они». Лео — боевой робот-андроид нового поколения, который выглядит как человек, может чувствовать, в том числе боль, чтобы эмпатировать, понимает юмор и умеет принимать самостоятельные решения. Такие способности приводят Лео к тому, что он сам хочет получить доступ к ядерному оружию и нанести удар по американским городам. Конечно, с благой миссией: чтобы США прекратили кровопролитные войны. «Я должен уничтожить монстра — себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я — это лицо нескончаемой войны», — говорит боевой андроид, собираясь запустить по Вашингтону старые советские ядерные ракеты. Капитана поддерживают лидеры украинского Сопротивления. Они считают, что американцы специально поддерживают войну в Украине, чтобы иметь рычаги давления на Россию. Съемки фильма проходили в 2019 году в Венгрии, в частности в Будапеште. Поэтому сходство с настоящими с украинскими городами довольно условно. Судя по одной из карт, события происходят в Днепре, но панорама города больше напоминает Львов. Впрочем, к мелочам съемочная группа подошла внимательно. Так, в фильме много табличек и надписей на украинском языке без ошибок. В лагере беженцев есть граффити «Крым — это Украина!» на русском языке и «Слава Україні» на украинском. Звучит украинский язык и в разговорах местных жителей (среди которых представители всех рас и дети с оружием) и даже некоторых пророссийских боевиков. При этом, весь украинский антураж напоминает ранние 1990-е года, несмотря на то, что на дворе уже 2036 год. Минусы: прямолинейный сюжет; слабая режиссура, монтаж и диалоги; некачественная графика, непохожие на Украину локации. Портал Hollywood Reporter считает, что новое творение Netflix оказалось весьма посредственным фильмом жанра экшн, несмотря на элементы философии Айзека Азимова. Газета New York Times отметила, что боевик, события которого разворачиваются «в экзотическом месте», — это футуристический фильм о войне, «которому не хватает воображения о настоящем». Фильм пытается совместить антивоенную тему со сценами сражений, нашпигованными пулями. Получается это не очень убедительно, но даже хаотично представленная «большая идея» — это уже кое-что, считает обозреватель Guardian. «Outside the Wire проигрывает все возможные призы за оригинальность», — отмечает издание. Режиссером стал шведский постановщик Микаэль Хофстрем. В 2003 году за драму Зло он был номинирован на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, потом начал работать в Голливуде. Среди его американских работ — 1408 по Стивену Кингу, детективный триллер Шанхай, Обряд с Энтони Хопкинсом и боевик План побега с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Украинской озвучкой занималась студия Postmodern Production, которая в конце прошлого года вместе с Tak Treba Production стали официальными партнерами Netflix. Перевод — Екатерина Щепковская, режиссер дубляжа — Людмила Петриченко. Главные роли озвучили Роман Черный (капитан Лео) и Дмитрий Тварковский (Томас Харп). korrespondent.net