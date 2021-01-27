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90-летний актер Иван Краско стал отцом

90-летний актер Иван Краско стал отцом

Звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» (2-й и 6-й сезоны) и «Убойная сила» Иван Краско признался, что стал отцом. Актер удивил неожиданным признанием после того, как 4 декабря у него родилась дочь Дарья. А ведь в начале осени Ивану Краско исполнилось уже 90 лет.

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова, с которой он был в отношениях еще во время своего предыдущего брака с юной Натальей Шевель в 2018 году.

Новая избранница Краско использовала процедуру экстракорпорального оплодотворения. Юлия поделилась, что использовала биологический материал Ивана Краско, который он заморозил ранее. Теперь Иван и Юлия намерены зарегистрировать брак.

Иван Краско был женат четыре раза. Самый длинный брак актера был с Кирой Петровой – они прожили более 40 лет вместе и вырастили двоих детей. В сумме у Ивана Краско от браков шестеро детей.

27 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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