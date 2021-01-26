ВОЗ: Человечеству предстоят долгие годы борьбы с пандемией

Человечеству предстоит еще долго бороться с пандемией коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Выступая перед журналистами, Райан подчеркнул, что справиться с заболеванием будет непросто. В настоящее время люди болеют коронавирусом во всем мире, и произведенных вакцин пока недостаточно, чтобы быстро справиться с распространением вируса.

Тем не менее, усилия по борьбе с заболеванием приносят результат, добавил эксперт, поскольку благодаря им снижается уровень смертности и количество новых заражений.

Кроме того, Райан отметил, что в истории человечества были случаи, когда эпидемии затягивались на долгие годы. В такой ситуации под ударом может оказаться новое поколение, поскольку у взрослых постепенно разовьется иммунитет к болезни.