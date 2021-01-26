В России хотят печатать рубли с портретом Путина

Потрет президента России Владимира Путина «было бы логично» разместить на 5-тысячных купюрах, заявил во вторник первый зампред комитета ГосДумы по экономической политике Сергей Калашников.Комментируя решение Минфина США печатать 20-долларовые банкноты с изображением чернокожей активистки Гарриет Табмен, Калашников констатировал, что «изображение на государственных купюрах — это всегда определённый символ государственной политики в данный момент».

«Размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США», — пояснил Калашников.

Что касается России, то, по мнению депутата, «нужно внести закон — разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина». «Я думаю, что это будет логично», — сказал Калашников радиостанции «Говорит Москва».

Позднее он пояснил, что не планирует выносить свою идею на обсуждение.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — заявил депутат РИА Новости.

Калашников не первый, кто предлагает печатать рубли с портретом Путина. В 2017 году такую же инициативу продвигала ассоциация по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» во главе с Рахманом Янсуковым — бывшим помощником чеченского бизнесмена Умара Джабраилова.

По идее «Аванти», портрет Путина нужно было поместить на банкноты номиналом 10 тысяч рублей (сейчас таких в обращении нет), чтобы «консолидировать» российское общество, «повысить уровень культуры», а также запечатлеть «выверенную политику руководства России».