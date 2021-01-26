В день рождения на Зеленского орали Дубинский с его приятелем Бужанским

В день рождения на Зеленского орали Дубинский с его приятелем депутатом Бужанским во время встречи с депутатами фракции «Слуга Народа». При этом депутат Дубинский отказался выходить из фракции не смотря на то, что находится под американскими санкциями и покинуть партию ему приказал ее фактический глава и президент Украины. Перепалка продолжалась около 30 минут, в течении которой оба депутата и президент разговаривали на «очень повышенных тонах».

Источник: собеседники УП в «Слуге народа»

Детали: Зеленский Дубинскому заявил, что он должен уйти из фракции, чтобы не подставлять «Слугу народа» под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачем, ибо тот – агент ФСБ.

Также президент напомнил, что Дубинский «раскалывал фракцию все время», и его «журналистская деятельность» во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Собеседник отмечает, что за Дубинского вступился Бужанский, мол, фракция своих поддерживать, на что Зеленский ответил, что они саботировали много законопроектов, намекнув, чтобы не апеллировали к командности.

Также источник рассказывает, что Дубинский кричал, якобы нардеп Анастасия Радина изменила Украине, работает на иностранные спецслужбы, а «шабунята и соросята» его оклеветали и ввели Зеленского в заблуждение.

Президент в ответ на это запретил нардепу прикрываться им, а обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции «назвал детскими, объяснив, что» это не ветвь власти, а общественная организация, чтобы ее критиковать». Также Зеленский посоветовал Дубинскому воздержаться от оправданий.