Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

В понедельник, 25 января, в возрасте 60 лет скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она известна многим зрителям как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах «Джентльмен-шоу».

Трагичную новость на личной странице в Facebook сообщил киновед и кинокритик Евгений Женин. Причина смерти Токарчук не уточняется.

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга», – написал Женин.

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе.

Она дебютировала в фильме Александра Павловского «Зеленый фургон». За свою творческую карьеру Токарчук сыграла в таких лентах, как «12 стульев», «Эффект присутствия», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Дом сюрпризов», «Подари мне счастье» и многих других.

Огромную популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (скетч-шоу «Джентльмен-шоу»).

Участвовала в работе проекта «Маски-Шоу», играла в театральных постановках этой программы: «Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта».